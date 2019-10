Carlos Xavier: “Jordão era um irmão, com um coração grande. A minha mãe pintava, e ainda pinta, e ele gostava imenso de ver os quadros dela”

A cara fechada de Jordão gerava reações diversas. Visto de fora não era o mais simpático dos jogadores e "se lhe pedissem para tirar uma foto muitas vezes ele recusava. Dizia logo, isso é para pôr no Facebook? Não quero". Quem conta é Carlos Xavier, padrinho de casamento de Jordão e colega de equipa no Sporting. "Ele não dava confiança a qualquer pessoa, mas com os amigos era espetacular, com um coração grande, estava sempre bem disposto e tinha grande sentido de humor", revela, para lembrar logo a seguir a gargalhada contagiante do amigo angolano, que veio do Sporting de Benguela para o Benfica no início da decada de 1970. "Eu brincava muito com ele só para ouvir aquela risada".

Casado duas vezes e pai de quatro filhos, quando Jordão pendurou as chuteiras deixou de se envolver com o futebol "não gostava de ir aos jogos, aos estádios". Porquê? "Ele ficou magoado pela maneira como saiu do Sporting, que não quis renovar contrato. Pode dizer-se que foi "corrido" do Sporting", explica Carlos Xavier, concluindo que houve uma altura em Jordão "andava muito triste com o Sporting". A amizade e a insistência de Manuel Fernandes acabou por conseguir convencê-lo a jogar no V. Setúbal, onde "provou que o talento ainda estava lá", sublinha, lembrando a sua chamada à seleção.

Depois veio o recolhimento e as artes. "A minha mãe pintava, e ainda pinta, e ele gostava imenso de ver os quadros dela", afirma Carlos Xavier adiantando que Jordão era "muito sentimental. Cada quadro dele tinha uma historia e ele gostava de explicar". Ser "genial e um fenómeno", Carlos Xavier diz que vai recordar Jordão como "um irmão".