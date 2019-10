“O Jordão despediu-se de mim anteontem. Abraçou-me e pediu-me para cuidar dos filhos dele. Depois, beijou-me”

“Já fui contactado para falar na televisão mas ainda não consigo. Estou demasiado triste. Estou devastado com a morte de um irmão. O Jordão era como um irmão para mim. Ele despediu-se de mim anteontem. Aos filhos dizia que iam passar o Natal juntos, na neve. A mim ele dizia o que se passava. Quando cheguei junto dele, puxou-me, abraçou-me e pediu para continuar a cuidar dos filhos dele. Disse-lhe que não merecia que isto lhe tivesse acontecido. Depois, beijou-me. Ainda não acredito.

Infelizmente a doença não foi detetada a tempo. Era uma doença rara, no coração, que afeta sobretudo os africanos. Uma necrose do coração, em que este começa a ficar encortiçado.

O Jordão tinha uma personalidade fantástica, era genial, único, com pensamentos profundos e difíceis. Ele disse-me que queria escrever uma mensagem de agradecimento aos adeptos, porque ficou muito sensibilizado com as tarjas de homenagem que as claques e os sócios lhe fizeram num dos últimos jogos. Mas queria que a mensagem fosse à maneira dele. Eu avisei-o que não podia ser uma mensagem muito rebuscada, que tinha de ser perceptivel. Não chegou a escrevê-la. Já não teve tempo.

Era um africano puro que nasceu para o desporto. Adorava futebol e todas as semanas ligava-me para falar do Sporting, para dizer que este tinha jogado bem, aquele não. Fomos várias vezes com o Manuel Fernandes ver jogos do Sporting, mas ele não gostava de confusões e como algumas vezes perverteram a sua mensagem, ele afastava-se dos órgãos de comunicação social.

Posso até contar um episódio caricato, a propósito. Há uns anos estávamos a almoçar no campo de golfe, em Cascais, ele vira-se para mim e diz: "Olha, sabes o que a gente devia fazer? Abrir uma galeria de arte!". Respondi-lhe que fazia todo o sentido, eu como investidor, ele como artista. Mas havia uma senão: ele que tinha de dar entrevistas. O Jordão disse logo: ‘Nem pensar nisso’. Fartámo-nos de discutir: eu perguntava-lhe como queria abrir um negócio e não queria que fosse divulgado? É o artista que tem de aparecer, não eu, dizia-lhe. Mas ele manteve-se irredutivel. Claro que no fim, como bons amigos, abraçámo-nos. Mas o negócio nunca avançou.

O Jordão era muito sensível, genial, único. Repito: um irmão.”