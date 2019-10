Rui Jordão, “frágil, felino e uma pessoa excecional”

Joaquim Evangelista manifesta “a mais profunda consternação” pelo desaparecimento de uma das maiores referências do futebol português: “Em meu nome pessoal e na qualidade de presidente da Direção do Sindicato dos Jogadores, manifesto o mais profundo pesar pela morte de Rui Jordão”.

Em comunicado, o líder sindical afirma que na memória de todos “fica o jogador e o seu fantástico percurso desportivo, mas também o homem que ajudou a elevar o futebol português para um patamar superior. Na minha, em particular, fica aquele golo, de antologia, no Euro 84, como que a antecipar a carreira criativa a que se viria a dedicar”.

Evangelista conta que há precisamente um ano teve “o prazer de privar com o Rui Jordão na exposição 'Que a mente resista/Projeto de uma exposição/Palavras ditas', da sua autoria”, que deu a conhecer “mais um pouco deste ser humano excecional”. “Vi-o, pela última vez, na tribuna do Sporting Clube de Portugal onde regressou pela mão do amigo Manuel Fernandes. Jordão foi verdadeiro, amigo do amigo, distinto, um rasgo de inspiração no quotidiano desportivo”.

Em retrospetiva, Joaquim Evangelista retrata o ex-jogador do Sporting e Benfica “frágil, felino e elegante”. “Jordão foi um dos melhores avançados de sempre do futebol português. No Benfica chegou a ser apontado como o substituto de Eusébio, no Sporting fez parte de um trio maravilhoso, com Manuel Fernandes e António Oliveira”, acrescenta.

Sindicato dos Jogadores traça ainda uma nota biográfica de Rui Manuel Trindade Jordão, nascido em Benguela, Angola, a 9 de agosto de 1952. Aos 16 anos de idade começou a jogar no Sporting de Benguela. Em 1968, o Sporting de Lisboa interessou-se por ele, mas não avançou para a contratação. O Benfica não desperdiçou a oportunidade e contratou-o, em 1970, para a equipa de juniores por 30 contos. A 5 de março de 1971 estreou-se pela primeira equipa do Benfica. Curiosamente frente ao Sporting, em jogo da Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Os encarnados ganharam por 2-1. Jordão marcou um dos golos.

A estreia na I Divisão chegou alguns meses mais tarde, em outubro, ante o Beira-Mar. Envergou a camisola encarnada durante cinco épocas (venceu quatro campeonatos), até 1975/76, temporada na qual se sagrou o melhor marcador do campeonato com 30 golos em 28 jogos. Na Europa, o valor de Jordão não passou despercebido e começaram a surgir interessados. Paris Saint-Germain, Estrasburgo, Racing White, Bétis e Bayern de Munique quiseram contratá-lo, mas o Benfica optou por transferir Jordão para o Saragoça. Em Espanha, Jordão não foi feliz - mesmo assim marcou 14 golos em 33 jogos - e regressou a Portugal. Não para o Benfica, como seria previsível, mas para o grande rival dos encarnados, o Sporting.

Fez o primeiro jogo pelo Sporting a 30 de agosto de 1977, frente aos brasileiros do Vasco da Gama. Os leões ganharam por 2-1, com dois golos de Jordão. Em Alvalade cimentou o estatuto de grande jogador e durante nove épocas espalhou a sua classe e marcou golos, muitos golos. Foi o melhor marcador do campeonato em 1979/80 (31 golos), ganhou dois campeonatos e duas Taças de Portugal.

Jordão tinha apenas 19 anos quando envergou pela primeira vez a camisola das Quinas. Foi em março de 1972, ante o Chipre. A presença no Europeu de 1984, em França, constituiu o seu ponto alto com a camisola de Portugal. Nos relvados gauleses deslumbrou e foi considerado o melhor ponta-de-lança da competição. Representou a Seleção entre 1972 e 1989. Durante esses 17 anos contabilizou 43 internacionalizações (15 golos). Em 1986, deixou o Sporting. Desiludido com o futebol e por não ter sido convocado para o Mundial de 1986, no México, decidiu assinar pelo Vitória de Setúbal, então na II Divisão. Ajudou os sadinos a subir ao escalão principal. Jogou durante mais duas épocas.

“Aos 37 anos - depois de muitos golos, títulos e de três graves lesões - o mítico número "11", despediu-se, de vez e literalmente, do futebol. Desde então, virou artista plástico. E com sucesso, diga-se”, comenta Evangelista.