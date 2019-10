Para as calendas portuguesas

E um bom hábito português: sempre que o ano está a começar, olhamos para a lista de feriados e pontes dos 365 dias que aí vêm, para planearmos as férias possíveis e desejadas. Ora, para isto acontecer, recorremos, obviamente, ao calendário do ano, que nos permite antever tudo o resto. E se isto é assim para si, caro leitor, e também para mim, diz a lógica que também o deve ser para os 18 clubes que compõem a Liga NOS. Certo? Errado. Porque senão não chegaríamos à 7ª jornada da prova, no final de setembro, com alguns clubes e demais agentes desportivos subitamente a lamentarem-se da paragem de um mês na competição principal do futebol português.

É fazer as contas: o último jogo da 7ª jornada foi disputado a 30 de setembro e o primeiro jogo da 8ª jornada está marcado para 25 de outubro. São, então, 24 dias sem competição daquela que é indiscutivelmente, a prova que mais mexe com o futebol em Portugal. Pelo meio, as justificações para tão prolongada paragem, que não foi replicada em mais nenhum dos principais campeonatos europeus: a 6 de outubro, data das eleições Legislativas, decidiu-se que não haveria futebol, o que não permitia a disputa de uma jornada (só permitiu a realização de alguns jogos da Taça da Liga); de 7 a 14 de outubro, houve paragem internacional para seleções; e, por fim, este fim de semana, 19 e 20 de outubro, decidiu-se marcar a 3ª eliminatória da Taça de Portugal, antes de, na próxima semana, haver mais uma jornada de Liga dos Campeões e de Liga Europa.

“Houve um compromisso com o Governo para que não existissem jogos no domingo, de forma a não haver desculpas para os adeptos e próprios agentes desportivos pudessem ir votar”, explica Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, à Tribuna Expresso.