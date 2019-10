175 milhões de euros: estádio do Braga é o recinto desportivo mais caro do país

O estádio do Braga já é o mais caro do país e custou, até agora, 175 milhões de euros ao município, que pondera vender o recinto desportivo. Os processos judiciais pendentes podem custar à autarquia cerca de onze milhões de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, afirmou que o estádio já custou mais do que o Hospital de Braga e o Laboratório de Nanotecnologia e foi 50 vezes mais caro do que a obra de expansão do parque desportivo da rodovia.