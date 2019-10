“O futebol português está fustigado pelo resultado imediato, não dá espaço aos treinadores para desempenharem as suas ideias”

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, disse hoje estar consciente da dificuldade do jogo com o Sporting, da oitava jornada da I Liga de futebol, mas garantiu o plantel “focado” na sua ideia de jogo.

“Estamos conscientes que vamos ter uma tarefa difícil. O Sporting vai criar-nos dificuldades a jogar na sua casa, mas acreditamos muito naquilo que fazemos e vamos manter a nossa ideia de jogo”, sublinhou, acrescentando que o objetivo passa por “chegar à baliza do Sporting”.

Em conferência de imprensa num hotel de Lisboa, onde a comitiva do Vitória de Guimarães está instalada, Ivo Vieira revelou que não ficou satisfeito com a derrota com o Arsenal, por 3-2, na Liga Europa, com a vitória a fugir nos últimos minutos, mas elogiou o desempenho dos jogadores.

“Não estamos satisfeitos com o resultado, mas estamos conscientes da qualidade e do empenho que tivemos no jogo. Estivemos à altura de um desafio enorme, os jogadores tiveram um comportamento fantástico, mas o resultado não foi o que pretendíamos. O Vitória vai procurar, em todos os campos, jogar para ganhar e atacar a baliza do adversário”, afirmou.

O técnico madeirense realçou o apoio num futebol de qualidade, independentemente do resultado, ao invés de um “futebol pobre”, mas com resultados.

“Se olharmos para o futebol de forma redutora, muitos defendem que mais vale ganhar e o futebol ser muito pobre em termos de qualidade. Eu defendo o contrário. Aquilo que fizemos valorizou o espetáculo, vai acrescentar muito aos jogadores e chama pessoas ao estádio. Só assim é que vamos ser mais competentes e fortes a todos os níveis”, afirmou.

Ivo Vieira, de 43 anos, confessou não olhar muito para a tabela classificativa numa fase tão precoce da temporada, criticando o futebol português por não dar espaço aos treinadores para desenvolver os seus modelos de jogo.

“O futebol português está um pouco fustigado pelo resultado imediato, muitas vezes não se dá espaço aos treinadores para desempenhar as suas ideias. Não me diz muita coisa estar no lugar em que estamos e com mais um ponto que o Sporting. É fundamental acabarmos num bom lugar, mas é essencial a equipa ter um cariz ofensivo e uma ideia de jogo bem definida”, concluiu.

O Vitória de Guimarães, quarto classificado, com 12 pontos, defronta o Sporting, sétimo, com 11, no domingo, às 20:00, em jogo da oitava jornada da I Liga de futebol, que se irá realizar no Estádio José Alvalade, em Lisboa.