Carlos Carvalhal: "Quando aparece o 1-0, o Benfica não justificava a vantagem"

Boa 1.ª parte

“O Benfica ganhou bem. Preparámos bem o jogo e tirámos a pressão do Benfica no início. Queríamos dificultar a pressão do Benfica e tirámos a bola ao Benfica. Temos uma bola no poste e outra oportunidade pelo Tarantini. Quando aparece o 1-0, o Benfica não justificava a vantagem, porque até ao intervalo houve equilíbrio”

Equipa limitada

“O Taremi jogou muito limitado, daí ter saído. Tivemos cerca de 30% de Taremi. O Ronan tem características diferentes, mais útil para jogar em ataque continuado. Com a tranquilidade do 2-0, o Benfica melhorou muito e nós não tivemos agressividade ofensiva”

Relação com Bruno Lage

“Não levo muito isso para o campo emocional. Conheço toda a família do Bruno, é uma pessoa próxima. Fico satisfeito por ver os meus amigos bem, ele é um excelente treinador e o Luís Nascimento [irmão] também vai ser”