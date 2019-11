João Henrique quer o Benfica a ver o lado escuro de um dia mau

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse hoje querer apresentar uma equipa "forte e competitiva", com o objetivo de contrariar o "favoritismo" do líder Benfica no jogo de sábado, da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

"Sabemos exatamente o que temos pela frente. Vamos com as nossas armas, com a nossa estratégia, com aquilo que também conhecemos do Benfica, apresentar no sábado uma equipa forte, competitiva, para que consigamos contrariar o favoritismo do Benfica", afirmou João Henriques, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada.

O treinador dos açorianos destacou que o adversário é uma "equipa forte" no jogo exterior e interior, apontando que as "dinâmicas coletivas" do Benfica são "todas muito difíceis de contrariar”.

"Sabemos que o Benfica, tanto no jogo exterior como interior, é uma equipa forte, que tenta colocar a bola entre linhas com muita qualidade. No último terço, consegue fazer com que a equipa adversária fique mais longa, descobre espaços por dentro e por fora e na profundidade. É muito espaço para conseguimos contrariar", assinalou.

Sabendo as dificuldades que irá enfrentar, o técnico, de 47 anos, espera que o Santa Clara "se supere" e "consiga impor o seu jogo".

"Estas equipas são sempre difíceis de contrariar quando estão num dia muito bom. Esperemos que o Benfica não esteja e esperemos que o Santa Clara se supere para ultrapassar as dificuldades e consiga impor o seu jogo. Porque nós também somos uma equipa que consegue criar muitas oportunidades, principalmente aqui, no estádio de São Miguel", afirmou.

O facto de o Benfica ter jogado na passada terça-feira com o Lyon (derrota por 3-1), para a Liga dos Campeões, não irá ter influência na partida do próximo sábado, uma vez que os jogadores do Santa Clara também estão "cansadíssimos", segundo João Henriques.

"Nós também estamos cansadíssimos, estamos em pé de igualdade, praticamente. Se, normalmente, isso é uma questão que se coloca às equipas que estão na Liga Europa e dos Campeões, neste caso o Santa Clara passou por essa situação idêntica. Dentro do nosso próprio pais fizemos muitos quilómetros, muitas viagens, treinámos pouco, mas estamos prontos", afirmou.

O Santa Clara, oitavo classificado, com 13 pontos, recebe no sábado o Benfica, líder isolado da I Liga, com 27, em jogo com início às 17:00 (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.