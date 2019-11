Faltas, cartões, pouco futebol: tentámos prever o Boavista - FC Porto

Factualmente, o que significa jogar bem à bola? A pantanosa questão é um garante de discussão sem promessa de chegar a parte alguma. Eu posso gostar de construção apoiada e paciente desde trás, tu gostas de atacar com primeiro ou segundo passes mais direto, outro gostará de bater longo e pelo ar, confiando em duelos e segundas bolas. É uma ideia que nasceu e viverá torta, por mais que alguém queira endireitá-la para o seu lado.

Aqui, é difícil chegar ao consenso, mas, por outro lado, o bom senso diz-nos o que faz um jogo de futebol ser mau: as faltas. Jogadores no chão, o árbitro a apitar, zero movimentos e reposições de bola demoradas são coisas indesejadas por toda a gente. E isso é um péssimo augúrio quando aí vem um jogo entre a segunda e a terceira equipas que mais faltas fazem no campeonato.