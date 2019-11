Do Funchal para a Vila das Aves: Nuno Manta Santos troca de clube

O treinador Nuno Manta Santos, que abandonou na segunda-feira o comando técnico do Marítimo, vai orientar o Desportivo das Aves até junho de 2021, oficializou esta quarta-feira o lanterna-vermelha da I Liga de futebol.

"Nuno Manta Santos é o novo treinador do Clube Desportivo das Aves. O técnico rubricou um contrato válido até junho de 2021 e já iniciou funções e orientou a treino da equipa nesta tarde. A acompanhá-lo estarão José Lemos (treinador adjunto) e Paulo Santos (treinador de guarda-redes)", lê-se no comunicado publicado pelos avenses no 'site' oficial.

Nuno Miguel Manta Ribeiro dos Santos, de 41 anos, chega à Vila das Aves dois dias depois de ter rescindido com o Marítimo, clube no qual iniciou a época e cumpriu onze jornadas para o campeonato, deixando os insulares na 14.ª posição, com 11 pontos.

O treinador natural de Santa Maria da Feira sucede a Leandro Pires, que assumiu interinamente o plantel avense após a saída de Augusto Inácio, dispensado em 21 de outubro, na sequência do afastamento na terceira eliminatória da Taça de Portugal diante do Farense (5-2), da II Liga.

Leandro Pires acumulou três derrotas consecutivas nas visitas ao Belenenses SAD (3-2) e ao FC Porto (1-0), bem como na receção ao Gil Vicente (2-1), e vai regressar ao comando da equipa sub-23, que na época passada conquistou a Liga e a Taça Revelação.

Na terceira experiência no escalão máximo do futebol português, após a estreia ao leme do Feirense entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2019, Nuno Manta Santos vai procurar evitar a descida do Desportivo das Aves, que ocupa o último lugar da I Liga, com apenas três pontos, a cinco da 'linha de água'.

Arredado das duas taças nacionais, o emblema do concelho de Santo Tirso perdeu os últimos dez encontros para todas as competições e não vence desde 18 de agosto, quando bateu em casa o Marítimo (3-1), na segunda ronda do campeonato.

A estreia de Nuno Manta Santos está agendada para 30 de novembro, na deslocação do Desportivo das Aves ao terreno do Moreirense, em duelo da 12.ª jornada da I Liga.