Bruno Lage dá os parabéns a Jesus por "conquista enorme" e diz que o Benfica teve de "fazer pela vida" em Vizela

A vitória

"Antevíamos um jogo difícil e uma entrada forte do Vizela. Também entrámos fortes, apesar do golo sofrido. Deixámos rematar e o jogo ficou como o Vizela queria, colocar-se a vencer e preparado para as transições.Tivemos de fazer pela vida, procurar largura, espaços entre linhas e correr riscos para virar o jogo. Fica acima de tudo a vitória, que era o objetivo.

A equipa apresentada era a pensar nisto que aconteceu aqui hoje. Houve uma paragem com muita gente de fora nas seleções e tínhamos de vir com a melhor equipa, porque as reentradas na competição são sempre difíceis. Sofremos um golo, mas virámos e tivemos capacidade para seguir em frente.

Parabéns para Jorge Jesus

"É fantástico. Qualquer treinador português que tenha sucesso está a abrir portas para muita gente. Trata-se de uma conquista enorme e uma oportunidade única para todos os portugueses. Parabéns da minha parte e do Benfica ao mister Jorge Jesus".