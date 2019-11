Taça, mas pouco: o onze do Benfica em Vizela

O onze do Benfica para defrontar o Vizela, equipa do Campeonato de Portugal (3º escalão do futebol português): Zlobin, André Almeida, Jardel, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Samaris, Gabriel, Jota, Chiquinho e Raúl de Tomás.

O onze do Vizela: Cajó, João Pedro, Aidara, Matheus, Kiki, Zag, Ericson, Samu, Cann, Diogo Ribeiro e Kiko Bondoso.

