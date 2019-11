'Macaco' e o Canelas 2010 avançam para os oitavos de final da Taça de Portugal

O Canelas 2010 garantiu a passagem inédita aos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao eliminar hoje o Pedras Salgadas nas grandes penalidades por 6-5, após o 0-0 no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Sem golos ao longo de todo o encontro, que teve poucas oportunidades, a equipa de Vila Nova de Gaia superiorizou-se no desempate por grandes penalidades, vencendo por 6-5 no terreno da equipa do distrito de Vila Real.

A formação fundada em 2010, que compete no Campeonato de Portugal, atingiu pela primeira vez os oitavos de final da ‘prova rainha’ do futebol português.

A equipa transmontana, também do terceiro escalão, não conseguiu aproveitar o ascendente que teve no primeiro tempo, no qual criou situações de perigo graças a saídas rápidas para o ataque, com registo para o remate de Assis (10 minutos) para defesa apertada de Matos e remate forte, mas por cima de Jussane (17).

O Canelas 2010, a apostar num jogo mais direto e à procura de servir os homens mais avançados, procurou o golo por Macaco (16) com um cabeceamento ao lado, e Fábio Rola (32) a rematar de meia distância à figura de Rui Capela.

A equipa gaiense surgiu mais forte na segunda parte, jogando mais tempo no meio campo contrário e impondo-se fisicamente, mas continuou a sentir dificuldades para criar oportunidades de golo, o que levou o encontro para o prolongamento.

Com o agravar das condições climatéricas, com a chuva a juntar-se ao frio intenso, as equipas sentiram dificuldades para jogarem, mas os visitantes mantiveram o ascendente.

Fábio Rola tentou de longe (109) e Penantes, servido por Rola, na grande área (112), viram Rui Capela fazer duas intervenções decisivas, enquanto na área contrária a bola foi ao braço de William (112), mas o árbitro João Pinho deixou seguir considerando não haver motivos para grande penalidade, apesar dos protestos da equipa da casa.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio da Portelinha, em Pedras Salgadas.

Pedras Salgadas – Canelas 2010, 0-0 após prolongamento, 5-6 no desempate por grandes penalidades.

Ao intervalo: 0-0.

No final do tempo regulamentar: 0-0.

No final da primeira parte do prolongamento: 0-0.

No final do prolongamento: 0-0.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-1, Odaílson.

1-1, Marcelo.

1-2, Chico.

1-2, Diogo Lopes (defesa do guarda-redes).

1-3, Fábio Rola.

2-3, Zé Santos.

2-4, Borges.

3-4, Assis.

3-4, William (por cima).

4-4, Fábio Carvalho.

4-5, Bruno Costa.

5-5, Mateus.

5-6, Luís Simão.

5-6, Pedro Silva (por cima).

Equipas:

- Pedras Salgadas: Rui Capela, David, Rui Rampa, Zé Santos, Assis, Marcelo, André Sousa (Pedro Silva, 88), Ruca (Mateus, 105+2), Jorge Chula (Fábio Carvalho, 82), Rafa e Jussane (Diogo Lopes, 65).

(Suplentes: Hugo Silva, Pedro Silva, Musa, Mateus, André Rego, Diogo Lopes e Fábio Carvalho).

Treinador: Ricardo Teixeira

- Canelas 2010: Matos, Luís Simão, William, Nando, David Santos, Manuel Pami (Odaílson, 118), Borges, Samu (Bruno Costa, 78), Fábio Rola, Baba Zakari (Penantes, 69) e Macaco (Chico, 46).

(Suplentes: Raphael Melo, Odailson, Chico, Bruno Costa, Rafa, Penantes e Leonardo).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para David Santos (27), Borges (66), Rui Rampa (69), Manuel Pami (71) e Fábio Rola (116).

Assistência: cerca de 500 espetadores.