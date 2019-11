Benfica-Braga e FC Porto-Santa Clara nos oitavos da Taça de Portugal

14h56: E pronto, ficamos por aqui. Os jogos dos oitavos-de-final estão agendados para 18 de dezembro. Será último jogo de 2019 para alguns clubes e o penúltimo para outros, já que há jornada da Taça da Liga marcada para 21 de dezembro.

14h47: Depois, é a vez de Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, e Emanuel Melo, diretor de comunicação do Santa Clara, comentar os resultados do sorteio.

Fernando Gomes: "A seguir ao campeonato, a Taça de Portugal é o nosso grande objetivo e temo-nos saído bem. Agora temos o Santa Clara, que nos tem proporcionado jogos muito difíceis e estamos precavidos para as dificuldades que vamos ter."

Emanuel Melo: "Este ano será o terceiro jogo do Santa Clara no Dragão. É um jogo muito difícil para nós, para esperamos ter um trajeto nesta competição e passar esta eliminatória. Vamos com grande competição para estarmos com toda a nossa força no Dragão. Se o Santa Clara quer ser uma das grandes equipas em Portugal, tem de ter estes desafios".

14h42: Os representantes de Benfica e Sporting de Braga, respetivamente, Shéu e Alan, sobem ao palavra para comentarem o sorteio.

Shéu: "Este é um clássico do futebol português. Vamos ter uma eliminatória muito acesa. Naturalmente que a Taça tem uma mística próprio e o Benfica está preparado para este tipo de encontros".

Alan: "É um jogo digno de uma final. O Benfica dispensa palavras, que seja um jogo aceso, bonito e de festa, como é a Taça de Portugal. Nesses jogos, quem erra menos será o vencedor.

14h37: E os restantes quatro jogos dos oitavos-de-final da Taça de Portugal:

Famalicão - Mafra

Sertanense - Canelas 2010

Varzim - Anadia

Benfica - Braga

14h35: Eis os quatro confrontos já emparelhados:

Marinhanense - Rio Ave

Paços de Ferreira - Sporting de Espinho

Académico de Viseu - Desportivo de Chaves

FC Porto - Santa Clara

14h33: Já começaram as diligências do sorteio. Carlos Xavier, ex-jogador do Sporting, e Ana Rita Viegas, jogadora do Estoril Praia, estão a tirar nomes de equipas das bolas.

14h30: Boa tarde e seja bem-vindo a mais um fabulástico sorteio da Taça de Portugal. Desta vez, serão sorteados os jogos dos oitavos-de-final da competição que tem olhos no Jamor. Entre as 16 equipas ainda em prova, sete são da primeira liga, quatro da segunda e cinco da terceira divisão.

Liga NOS

FC Porto, Santa Clara, Famalicão, SC Braga, Benfica, Paços de Ferreira e Rio Ave;

LigaPro

Varzim, Académico de Viseu, Chaves e Mafra;

Campeonato de Portugal

Sertanense, Sporting de Espinho, Anadia, Marinhense e Canelas 2010.