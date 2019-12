Ricardo Soares: "A vitória era justa para nós. O Benfica, que luta pelo título, só fez um golo numa segunda bola"

A análise ao jogo

"Fiquei extremamente satisfeito e orgulhoso dos meus jogadores, fizeram um jogo extraordinário. Penso que a vitória era merecida para nós. Entrámos muito bem, tapámos as linhas de passe interiores para o Benfica, eles optaram pelo jogo exterior e tivemos sempre o jogo controlado. No contra-ataque, tivemos duas ou três situações em transição e podíamos ter feito, pelo menos, um golo.

Na segunda parte, fizemos um golo, podíamos ter feito o 2-0, mas tivemos algumas dificuldades porque o Benfica colocou o Vinicíus, ao intervalo, colocou dois homens na área e tivemos que reajustar. Tapámos as zonas interiores, eles jogaram muito bem por fora, com cruzamentos, mas teve sempre controlado e, como digo, só fizeram um golo numa segunda bola e num espaço mal preenchido. A vitória era justa para nós".

Cansaço fez a equipa perder critério com bola?

"Só falta acrescentar que foi devido ao esforço que empregámos no processo defensivo e, também, o esforço para atacar a baliza do Benfica. Nós defendemos para atacar, não para destruir. Tivemos, claramente, oportunidades para fazer o 2-0. É verdade que o Benfica teve volume de jogo elevado, ganhou muitas vezes os nossos corredores, mas não me lembro de uma oportunidade de golo. Houve aflição na hora dos cruzamentos, devido à qualidade dos jogadores, mas não permitidos veleidades ao Benfica."

O trabalho do Sporting da Covilhã

"Os jogadores foram premiados com um empate contra uma equipa que luta para ser campeã nacional. A diferença na dimensão das equipas é demasiado grande e conseguimos equilibrar um grupo. Já tínhamos conseguido eliminar o Famalicão e agora criámos dificuldades a uma equipa que luta pelo título e pela Liga Europa.

É muito gratificante para os meus jogadores, pelo trabalho e pela competência que demonstraram. Vamos para a última jornada com grandes possibilidades de passarmos à final four."