Uma repetição sem mais de metade dos atores

Poucas horas passaram desde que o Sporting caiu em Barcelos e, agora, vem uma repetição, mas para outra competição e com outros atores. Silas muda seis jogadores face ao encontro do campeonato, com destaque para o regresso de Renan à baliza e de Coates ao eixo da defesa. Bolasie faz companhia a Luiz Phellype no ataque.

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Luís Neto e Acuña; Miguel Luís, Doumbia, Bruno Fernandes e Wendel; Bolasie e Luiz Phellype.

Onze do Gil Vicente: Denis; Alex Pinto, Ygor Nogueira, Edwin Vente e Arthur Henrique; Ahmed Isaiah, João Afonso e Leonardo; Romário, Naidji e Lourency Rodrigues.