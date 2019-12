Sérgio Conceição: "Aqui não faço favores a ninguém, se têm qualidade jogam. Se não têm, têm que continuar a fazer o seu percurso"

A análise ao jogo

"Sim, estou satisfeito. Nunca é fácil defrontar equipa do escalão inferior, a motivação destas equipas, normalmente, é enorme e organizam-se bem defensivamente. Dificultou-nos a vida na primeira parte, apesar de termos tido uma ou outra ocasião que podíamos ter concretizado melhor. Mas os jogadores estavam ligados e organizados e foi uma vitória justa contra um digno vencido.

Muito do que se estava a fazer na primeira parte era para continuar a fazer, talvez sem tanta precipitação a definir no último terço e aumentar a presença nessa zona. Foi uma das coisas que falámos ao intervalo. Mas a equipa estava bem, a acelerar quando devia e a circular a bola com qualidade, por vezes a explorar as costas da linha defensiva, mesmo com pouco espaço. Era difícil para o Casa Pia continuar com a intensidade que meteu na primeira parte."

Foi o primeiro golo na carreira de Renzo Saravia

"Não olho para este tipo de situações. Olho para a posição da equipa que, quando tem qualidade, todos estão bem.

A estreia de Tomás Esteves

"Acabámos com cinco jogadores da formação, mais o Bruno Costa, que já tinha saído. Aqui não faço favores a ninguém, se têm qualidade jogam. Se não têm, têm que continuar a fazer o seu percurso noutras equipas, como os sub-19 ou a equipa B. Eu estou atento, tenho uma boa ligação com o Rui Barros, treinador da equipa B, e com o Tulipa, dos sub-19. Não é para promover de forma gratuita, é porque têm qualidade e talento para o fazer."