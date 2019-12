Tomás no onze, De Tomas na bancada

O Benfica joga daqui a pouco no Bessa frente ao Boavista, na abertura da 13.ª jornada da Liga, com Bruno Lage a dar a titularidade ao jovem Tomás Tavares na lateral-direita. Mas mais que o onze, a surpresa prende-se com quem não está nem sequer no banco: Raul De Tomas é um dos descartados e vai ver o jogo da bancada.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Carlos Vinícius.

Onze do Boavista: Bracali; Carraça, Fabiano, Neris, Ricardo Costa e Marlon; Obiora e Rafael Costa; Sauer, Stojiljkovic e Paulinho.

Siga o encontro aqui na Tribuna.