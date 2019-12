Morreu antigo jogador do Benfica Rogério “Pipi”

Rogério Lantres de Carvalho, antigo avançado do Benfica e um dos nomes históricos do clube, morreu este domingo, um dia depois de ter feito 97 anos. O atleta era conhecido como Rogério “Pipi” pelo cuidado que tinha na forma como se vestia. Mas foram os 217 golos que marcou em 355 jogos que lhe deram a fama e fizeram com que fosse considerado a figura maior do Benfica até ao aparecimento de Eusébio.

Rogério “Pipi” estreou-se no Chelas e começou a chegar pelo Benfica na época 42/43, onde conquistou seis Taças de Portugal, três campeonatos nacionais e a Taça Latina, em 1950. Só sairia em 1954, para o Oriental. Fez também vários jogos pela seleção de Portugal

Segundo o site do jornal A Bola, o velório realiza-se este domingo na Igreja de São João de Brito, em Lisboa.