Confusão no túnel do Jamor: houve empurrões e insultos entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro

Houve confusão no túnel: Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, e Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, trocaram empurrões e insultos, ao intervalo do jogo disputado entre as duas equipas, no Jamor, no passado domingo (1-1).

A troca de "mimos" entre os treinadores foi presenciada por inúmeras pessoas, de acordo com a edição desta terça-feira do jornal "A Bola", incluindo os delegados da Liga, que terão descrito os incidentes nos respetivos relatórios.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu às notícias, através do Twitter, negando que tenha havido violência. "Este folclore só serve para desviar as atenções do pântano em que transformaram o futebol português, mas, a bem da verdade, importa dizer que Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia ou por quem quer que seja, ontem no Jamor", escreveu.

"Obviamente, não houve agressões, socos, não voaram cadeiras, nem ninguém apertou o pescoço a ninguém", acrescentou também.

Do lado do Belenenses SAD, nenhum responsável quis manifestar-se sobre o assunto em questão.

O mapa de castigos da Liga, que será publicado esta terça-feira, poderá esclarecer se os treinadores em questão serão punidos.