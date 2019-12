Conselho de Disciplina abre inquérito aos incidentes no túnel do Jamor

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu hoje um processo de inquérito para apurar ocorrências num encontro da 13.ª jornada da I Liga, na qual foram noticiados incidentes no Belenenses SAD-FC Porto.

"Instaurado processo de inquérito, por decisão do presidente do Conselho de Disciplina, de 12 de dezembro de 2019, com vista ao apuramento de factos ocorridos em jogo da I Liga", lê-se num comunicado do CD da FPF.

De acordo com o mesmo documento, o processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito".

No intervalo da partida entre o Belenenses SAD e o FC Porto, que terminou empatado 1-1, elementos das estruturas dos dois clubes terão tido um desentendimento no túnel de acesso aos balneários do Estádio Nacional, em Oeiras.

Num vídeo divulgado pela SIC, vê-se o treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, a acusar alguém de lhe ter dado um soco.

Treinador do Belenenses SAD queixou-se de ter sido agredido no jogo deste fim de semana com o FC Porto. São imagens exclusivas da SIC. Pedro Ribeiro estava muito exaltado na zona de acesso aos balneários já depois da altercação com Sérgio Conceição. As imagens foram captadas pela equipa de reportagem da SIC