Bruno Lage: "Fico feliz por ver toda a gente divertida e a equipa estar a jogar bem"

A análise ao jogo

"Foi um excelente jogo, nada melhor do que acabar o ano com um jogo assim. Duas boas equipas a quererem jogar, com muita qualidade com bola, mas o mais importante foi o que fizemos. Criámos oportunidades muito boas, depois do primeiro golo a equipa foi tendo calma e tranquilidade para alargar o marcador contra uma grande equipa, que tem surpreendido no campeonato."

Pizzi disse que os jogadores se estão a divertir

"Isso é o essencial, é o que lhes digo de forma muito tranquila e serena: o que posso fazer é ajudar-vos no posicionamento e na estratégia, depois, têm que trazer todo o futebol que têm dentro, de criança, e divertirem-se. A relva está fantástica, o ambiente muito bom e foi importante os jogadores sentirem isso.

Não sei quantos adeptos estavam, mas é como ir ao cinema, gostar do filme e deixar mais pessoas curiosas. Fico feliz por ver toda a gente divertida e a equipa estar a jogar bem."

Jogo já na quarta-feira

"O mais importante, até lá, é a recuperação. Depois, a cada momento, é avaliar a equipa, ver o que fizemos de bom e menos bom. Sair de um jogo, avaliar, preparar o outro."