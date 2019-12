João Pedro Sousa: "Nunca iremos abdicar da nossa forma de jogar. Não vamos ganhar sempre, mas temos feito um excelente trabalho"

Como analisa a partida

"Foi uma vitória incontestável do Benfica, foi superior em todos os momentos do jogo. Tentámos contrariar, mas, de facto, encontrámos um Benfica forte que não permitiu que conseguíssemos impor a nossa forma de jogar. Na primeira fase de construção ainda conseguimos, de alguma forma, destabilizar a primeira fase de pressão do Benfica.

Mas, depois, fomos sempre muito curtos, não conseguimos chegar ao último terço, os nossos médios nunca entraram na área, os alas do lado contrário também não e nunca tivemos grandes chances de marcar um golo."

Golo logo a abrir a segunda parte

"Tínhamos uma estratégia para tentar criar mais problemas ao Benfica, mas, de facto, sofrer um golo ao segundo minuto intranquilizou-nos ainda mais. A equipa parece que percebeu que dificilmente iria dar a volta, o Benfica estava muito forte e pressionante, estava a dominar e a controlar.

É um dos poucos jogos em que não conseguimos concretizar. O Benfica fez uma forte pressão sobre os nossos médios interiores, sabendo que grande parte do nosso jogo passa por ali. Não conseguimos criar espaços para chegar ao último terço e colocar a bola em zonas de finalização, para podermos concretizar."

A forma de estar do Famalicão

"Nunca iremos abdicar da nossa forma de jogar. Jogamos como treinamos, acreditamos muito no treino e penso que só assim estamos mais perto de ganhar. Não vamos ganhar sempre, longe disso, mas estamos contentes com o resultado global da equipa até aqui.

Temos oito deslocações e seis jogos em casa, fizemos muitos pontos em saídas complicadas, tivemos um calendário terrível, jogámos com FC Porto, Sporting, Benfica, Braga e Vitória de Guimarães. Temos feito um excelente trabalho sem abdicar das nossas ideias e é assim que vamos continuar."