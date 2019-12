O regresso de um driblador: Rúben Ribeiro no Gil Vicente

Em outubro, última vez que ouvimos falar em Rúben Ribeiro, ficámos a saber que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) lhe dera razão e ia receber 125 mil euros, acrescidos de juros, do Sporting, relativos a bónus de rendimento e um prémio de assinatura.

Ficou resolvido um dos casos (o outro, sobre a rescisão do contrato pós-ataque de Alcochete, ainda decorre) entre o Sporting e o jogador, na altura já sem clube, depois de cumprir a última época no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

E, de repente, eis Rúben Ribeiro, sentado numa sala de conferências de imprensa em Barcelos, a ser apresentado como reforço de última hora do Gil Vicente que, no verão, se ultimou com urgência para saltar da terceira divisão à primeira liga com Vítor Oliveira e, até ao momento, ser 10.º classificado.

O extremo, de 32 anos, hábil a colar a bola no pé direito, encarar adversários e tentar driblá-los muito à base de simulações de corpo, avisou que "terão o Rúben normal, que habituou as pessoas a ter prazer em pagar um bilhete para ir ver um jogo de futebol".

Explicou que pesou a família, o estar perto de casa e o próprio Gil Vicente, onde já jogou em 2014/15, e, "independentemente de ter estado parado", continuou "a trabalhar e sabia que as coisas iam-se resolver mais dia menos dia".

O campeonato português acabou de ganhar mais um driblador.