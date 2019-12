O sorriso de quem vai voltar a ser titular

É um onze muito similar ao que derrotou o Feyenoord para a Liga Europa que Sérgio Conceição vai apresentar para o encontro com o Tondela. Destaque para a titularidade de Nakajima e para a saída do onze de Danilo, que nem sequer está no banco, tal como Loum.

Onze do FC Porto: Marchesín; Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles; Luís Díaz, Matheus Uribe, Otávio, Nakajima; Marega e Soares

Onze do Tondela: Cláudio Ramos; Moufi, Bruno Wilson, Ricardo Alves, Filipe Ferreira; Jaquité, João Pedro, Pepelu; Jhon Murillo, Toro, Denilson.

Acompanhe aqui, na Tribuna, o FC Porto - Tondela, a partir das 20h15.