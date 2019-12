Lito Vidigal não chegou ao Natal. Jorge Couto e Alfredo são os treinadores interinos do Boavista

Lito Vidigal rescindiu, esta terça-feira, contrato com o Boavista, segundo avança a rádio Estádio. O clube confirmou à Tribuna Expresso a saída do treinador e avançou que Jorge Couto e Alfredo vão ficar à frente da equipa interinamente.

O técnico que assinou com os axadrezados ainda na época passada, em janeiro, e até junho de 2020, ainda estará a negociar os termos da desvinculação, que até ao momento não foi oficializada pelo clube.

A derrota por 1-0 frente ao Marítimo, na Madeira, no passado sábado, terá, ao que tudo indica, precipitado a chicotada psicológica.

Foi a segunda derrota consecutiva do Boavista, que nos últimos quatro jogos registou apenas uma vitória, mantendo-se, todavia, num estável 9º lugar, atrás do Sporting do Braga e à frente do Tondela, em igualdade pontual.

O treinador que substituiu Jorge Simão terminou a época na oitava posição da Liga, somando em 31 jogos na liderança da equipa do Bessa 13 vitórias, sete empates e 11 derrotas. Daniel Ramos é o nome de quem se fala para sucessor.

Desde que a época se iniciou, já foram dispensados sete treinadores na Liga NOS: Filó, do Paços de Ferreira; Marcel Keizer, do Sporting; Silas, do Belenenses SAD; Augusto Inácio, do Aves; Sandro Mendes, do V. Setúbal; Nuno Manta Santos, do Marítimo; e Vítor Campelos, do Moreirense.