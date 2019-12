Canelas avança para os quartos de final da Taça de Portugal

O Canelas 2010, equipa do Campeonato de Portugal, vai estar pela primeira vez nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de ter derrotado o Sertanense, adversário também do Campeonato de Portugal, esta quarta-feira, por 1-0.

O golo da equipa onde joga 'Macaco', conhecido por ser líder da claque portista Super Dragões, foi marcado por Bab Zakaria, aos 16 minutos.

O Canelas, 8º classsificado da série B do Campeonato de Portugal, junta-se assim a Académico de Viseu, Varzim e Rio Ave, também já apurados, depois de terem eliminado Chaves, Anadia e Marinhense, respetivamente.

Esta quarta-feira, o Paços de Ferreira recebe o Espinho (18h45, Canal 11) e o Benfica recebe o Sporting de Braga (20h45, RTP1), com a eliminatória a ficar encerrada na quinta-feira, com o FC Porto-Santa Clara (19h15, RTP1) e com o Famalicão-Mafra (20h30, SportTV1).

O sorteio dos quartos de final, assim como do emparelhamento das meias-finais, será realizado na segunda-feira, dia 23 de dezembro, às 14h30, na Cidade do Futebol.