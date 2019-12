Sá Pinto e o 2.º golo do Benfica: "Aquele golo não foi justo naquele momento. Mas a equipa está de parabéns, psicologicamente foi forte"

Bons momentos

“A equipa teve uma abordagem ao jogo inteligente, soube perceber e respeitar a qualidade do Benfica. Tivemos bons momentos, fomos uma equipa com personalidade, com bola, criámos oportunidades e fizemos o golo. Na 1.ª parte, aceito o resultado”

2.ª parte

“Na 2.ª parte sabíamos que o Benfica ia entrar e ter força e energia para fazer um golo. Criou-nos algumas dificuldades atrás, nomeadamente nos cruzamentos. Estávamos preparados para isso. Sofremos o golo numa altura em que acho que não era merecido, apesar do bom início do Benfica na 2.ª parte. Aquele golo não foi justo naquele momento. Mas a equipa está de parabéns, psicologicamente foi forte, teve personalidade. Houve momentos que podíamos ter decidido melhor, utilizar melhor os espaços, mas também não é fácil frente ao Benfica”

Época de altos e baixos

“Penso que temos feito grandes jogos, com organização e estratégia. Mas não é possível estarmos sempre bem. Tem de haver alguma paciência com esta equipa. A primeira parte da época é muito exigente, com 37 ou 38 jogos. Não conseguimos estar como queremos, mas nos jogos que não ganhámos, tirando um ou dois, maioritariamente controlámos. Pagámos caro por um ou outro erro. Estamos insatisfeitos, mas temos 20 jornadas pela frente. Sabemos que vamos chegar ao nosso objetivo”