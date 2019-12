Boavista alega que a investigação a relações comerciais do clube e SAD “é dano colateral”

Fonte da administração da Boavista SAD garante ao Expresso que Vítor Murta, constituído arguido esta quarta-feira, após buscas à sede do Estádio do Bessa, não tem “qualquer participação” no universo empresarial de Paulo Santos Silva, sócio-gerente da sociedade de eventos Fun Addict, que apresenta entre a carteira de clientes, além dos axadrezados, a FPF, Liga NOS, FIFA, UEFA, NBA, Adiadas e a Sport Zone.

“O clube e a SAD foram alvos de buscas devido às relações comerciais que mantemos com empresas desses grupo especializado em eventos desportivos, como é o caso do nosso evento Vila do Natal”, refere ao Expresso um dos administradores da SAD, que justifica a constituição de arguido do presidente do clube por ser “o representante legal do Boavista”.

Segundo a mesma fonte, as buscas e a investigação em curso por alegados crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal, que a Polícia Judiciária suspeita possa ter lesado o Estado em pelo menos € 1,4 milhões, “são um dano colateral” ao clube. A eventual participação de Vítor Murta, “direta ou indiretamente”, nas universo empresarial de Paulo Santos Silva - irmão de 'Edu', dono da empresa de segurança SPDE, acusado e ilibado na Operação Fénix, por suspeita de atividade de segurança privada ilegal - é uma das linhas da investigação em curso, segundo apurou o Expresso junto de fonte do processo.

No site da 'Fun Addict', são referidas relações comerciais em 28 países e em 120 cidades, sociedade por quotas que tem por empresa-mãe a 'MAXIMUSMILE - compra e venda de bens imobiliários SA', com uma participação maioritária de 70% do capital, enquanto o arguido Paulo Santos Silva é detentor dos restantes 30%.

De acordo com o apurado até ao momento pela investigação, em causa estará a não entrega da prestação tributária devida, e a sua subsequente ocultação através do desenvolvimento de atividade empresarial relacionada com a realização e gestão de eventos desportivos. Os suspeitos envolvidos na operação serviam-se de diferentes ferramentas, entre os quais a utilização de faturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras e a ocultação de proveitos.

Para o branqueamento foram usados mecanismos como a aquisição de bens móveis e imóveis por sociedades exclusivamente constituídas para o efeito, assim como o investimento em organizações desportivas, com conluio de agentes desportivos.

Neste processo, foram ainda constituídos arguidos Mário Santos Paiva, ex-advogado da Liga de Clubes, e Israel Costa, amigo de Paulo Santos Silva. Segundo o "Jornal de Notícias", manteria ligações de negócios com o dono da 'Fun Addict', tendo visto dois cofres bancários seus sido alvo de buscas da Judiciária.