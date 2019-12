Não é preciso perceber muito de futebol para ver a qualidade de Nakajima (mesmo em polo aquático)

Depois daquela que foi provavelmente a melhor exibição portista da época, frente ao Tondela, Sérgio Conceição aproveitou para dizer que "não é preciso perceber muito de futebol" para entender que as características dos jogadores, particularmente os do meio-campo, mudam o perfil ofensivo da equipa.

Pois bem, esta noite, tal como na anterior, o treinador portista voltou a apontar para um meio-campo mais criativo do que o habitual, com Nakajima posicionado no corredor central, como uma espécie de 10, secundado por Uribe, Otávio e Diaz. E a verdade é que ter os melhores, os mais criativos, os mais inteligentes em campo, bom, ajuda sempre a resolver os problemas de uma equipa que habitualmente não se pauta pela técnica refinada.

Como aos 18', quando a verticalidade de Diogo Leite - titular no lugar de Marcano - encontrou Nakajima perfeitamente posicionado entre linhas e o japonês, com a classe habitual, rapidamente isolou Zé Luís. Ou seja, um passe de central para médio, outro passe de médio para avançado, dez jogadores do Santa Clara ultrapassados. Na cara do guarda-redes André Ferreira - o habitual titular, Marco, ficou no banco -, Zé Luís - também ele de volta ao onze, por troca com Soares - permitiu a defesa.

Antes, já o FC Porto tinha rondado a baliza do Santa Clara da forma que lhe é mais habitual: com bolas paradas. Zé Luís e Pepe, ambos de cabeça, estiveram perto do golo, mas nenhum acertou com precisão na bola. Zé Luís, aliás, pouco depois, acertou com precisão... na cabeça de Nené, ao tentar um pontapé de bicicleta que obrigou o adversário a ser substituído - com o avançado portista a ser amarelado.

JOSÉ COELHO

Aos 29', depois de uma rápida incursão de Corona pela direita, o extremo portista - depois de embater em Mamadu, que ficou a pedir falta - encontrou Nakajima na área, e o japonês, exacerbando ao máximo a sua criatividade, marcou... de joelho.

O golo portista era merecido, já que o Santa Clara - claramente sufocado pelo anfitrião - raramente se aventurava para lá do meio-campo, com exceção para um roubo de bola de Francisco Ramos a Zé Luís - o remate exterior do jogador do Santa Clara foi defendido por Diogo Costa.

Na 2ª parte, pouco mais houve para acrescentar. Se o temporal já ia afetando o jogo na primeira metade, pior ainda ficou na 2ª parte, com o relvado do Dragão a ficar completamente empapado, fazendo com que o jogo se assemelhasse mais a uma espécie de polo aquático com os pés do que a um jogo de futebol propriamente dito.

JOSÉ COELHO

A única exceção teve como interveniente, claro está, Nakajima, que mesmo numa versão rudimentar dele próprio conseguiu abrilhantar o jogo com uma bela cueca, à semelhança de uma finta de Belluschi que ficou para a história, em dia de temporal.

Ainda assim, o Santa Clara conseguiu finalmente chegar à área oposta, criando perigo - numa única ocasião - através de um remate de Bruno Lamas, já dentro da área. De resto, não houve mais futebol.

O FC Porto venceu o Santa Clara de forma justa e avançou, assim, para os quartos de final da Taça de Portugal, onde vai encontrar também Académico de Viseu, Varzim, Rio Ave, Canelas 2010, Paços de Ferreira e Benfica. O Famalicão-Mafra foi entretanto adiado para as 21h45, devido ao temporal.