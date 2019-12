“A SC Braga SAD comunica a rescisão do treinador”: Sá Pinto despedido

O Sporting de Braga anunciou, em comunicado, ter rescindido contrato com Ricardo Sá Pinto, "assim como os seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.". Num texto em que elogia o comportamento da equipa na Liga Europa - o Braga ultrapassou a fase de grupos da competição -, a SAD arsenalista garante que o próximo treinador será anunciado a 27 de dezembro, dia que marca o regresso do plantel ao trabalho.

Ora, este despedimento acontece precisamente um dia após uma goleada imposta ao Paços de Ferreira que permitiu ao Braga avançar para a "final four" da Taça da Liga.

Na primeira Liga, o Braga segue em 8.º, com 18 pontos, a 21 pontos do líder Benfica e a seis do quarto classificado, Famalicão (24 pontos); na Taça de Portugal foi eliminado pelo Benfica (2-1, na Luz) nos oitavos de final.

Leia o comunicado na íntegra:

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.



O SC Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na UEFA Europa League, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro.



A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27."