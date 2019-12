"Não há provas nem indícios do desvio de dinheiro de que nos acusam. E a PJ está à vontade" para investigar

O presidente do Vitória de Setúbal assegurou hoje que o emblema a que preside desde dezembro de 2017 não foi contactado pela Polícia Judiciária (PJ) para investigar as contas do clube da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa, , Vítor Hugo Valente refutou as acusações de alegadas irregularidades na celebração de contratos - "não há provas nem indícios do desvio de dinheiro de que nos acusam" - e apresentou dossiês, afirmando que atestam a legalidade da operação e que, se necessário, estará à disposição da PJ.

"Não fomos contactados nem pela Polícia Judiciária nem por nenhuma outra entidade. A informação que está nestes três dossiês está na contabilidade e nos computadores do Vitória e dos revisores oficiais de contas. Se alguém chegar cá com ordens e poder para isso, pega nisto, analisa, vê a entrada e saída do dinheiro. Connosco está à vontade, porque temos aqui as provas", referiu.