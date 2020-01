“Não vou mentir, é algo que faz muita confusão, até tenho medo de sofrer um AVC por estar parado”

Rúben Amorim disse hoje que quer dar "consistência" e "maturidade" ao Sporting de Braga e frisou a vontade de ir vencer o Belenenses SAD ao Jamor, no sábado, na 15ª jornada da I Liga de futebol.

O novo treinador dos minhotos considerou, hoje, na antevisão da partida, que a equipa, com Ricardo Sá Pinto, tinha "uma variação de rendimento muito grande e isso mostra uma fragilidade nos pontos fortes, porque apareciam num dia e, noutro, a baixa de rendimento era notória".

"Para mim é importante ganhar essa consistência, ou seja, não depender tanto da qualidade individual, indiscutível, dos jogadores, mas ter mais consistência para tirar mais partido dessa qualidade", disse.

O técnico não quis desvendar se o objetivo passa por alcançar o quarto ou o terceiro lugar, frisando que a prioridade passa por a equipa começar a sentir-se mais confortável com a responsabilidade de vencer.

"Quando não tinha, como na Liga Europa, por exemplo com o Wolverhampton, a quem ganhou e empatou, os jogadores sentem-se mais livres. O primeiro passo é criar esse à vontade porque em 95 por cento dos jogos o Braga entra a perder porque, para equipa grande, 0-0 é estar a perder e os jogadores ainda não têm essa maturidade que queremos criar", explicou.

No Sporting de Braga B e no Casa Pia, Rúben Amorim jogava num 3x5x2 e, na sua apresentação pública, disse que a matriz de jogo iria mudar.

"O sistema em si não é tão importante, mas queremos uma equipa que jogue um futebol positivo, que tenha a bola e seja forte quando não a tem. Acima de tudo, com ‘fome’, atitude e irreverência. O meu foco não é no sistema, mas nas ideias, na atitude, sábado veremos", disse.

Rúben Amorim admitiu ser um "jogo especial" por ser a sua estreia no comando técnico do Sporting de Braga e na I Liga e pelo facto de ser contra uma equipa na qual jogou.

"É especial, mas percebi esta semana que a ansiedade é igual à que tinha no Casa Pia e no Braga B. A pressão que tenho é mais interior, não interessa onde estou, quero sempre ganhar, tenho uma pressão muito grande sobre mim, às vezes até exagerada, mas estou tranquilo porque conheço melhor os jogadores e tenho uma equipa de qualidade", disse.

O técnico disse que "o Belenenses SAD é uma equipa muito organizada, que varia entre 4x4x2 e 4x1x4x1".

"Sabemos que o André Sousa, que é um jogador importante, não pode jogar, mas acima de todo é uma é uma equipa organizada e muito tranquila porque entendo que a pressão está mais do nosso lado", disse.

Rúben Amorim abordou ainda o facto de não poder dar indicações no banco de suplentes, relacionado com o facto de não ter o IV nível do curso de treinadores.

"Não vou mentir, é algo que faz muita confusão, até tenho medo de sofrer um AVC por estar parado [risos], mas a equipa e a equipa técnica estão preparadas, o Micael Sequeira adaptou-se muito bem, conhece o modelo, os jogadores e, acima de tudo, o clube", disse.

Rúben Amorim não quis dizer quem será o jogador da equipa B que vai chamar ao plantel principal, mas frisou que será uma aposta constante trazer alguns jogadores da equipa que orientou até há bem pouco tempo.

O treinador disse ainda que quer "dar alguma estabilidade aos guarda-redes, seja ele qual for e dependendo do rendimento, que não é ter um erro num jogo".

"Temos as nossa ideias para guarda-redes, é uma posição na qual é importante dar estabilidade, a todos, mesmo para o que está na segunda opção. Acho que preferem um treinador que lhes diz que quando tiverem uma oportunidade vão ter estabilidade. O guarda-redes que jogar amanhã [sábado] vai saber que terá estabilidade", disse.

Sporting de Braga, oitavo classificado, com 18 pontos, e Belenenses SAD, 14.º, com 15, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio do Jamor, em Oeiras