Bruno Lage: "Jogámos perante uma equipa muito competente. O Vitória joga como um grande"

Eficácia fez a diferença?

"Claramente. Marcámos o golo e, como tal, somos os justos vencedores. Jogámos perante uma equipa muito competente. O Vitória joga como um grande. Houve um ambiente fantástico, o público do Vitória a apoiar a equipa do primeiro ao último minuto, a lembrar um estádio à inglesa, o nosso público também, mas é de lamentar as paragens. Fomos uma equipa muito solidária quer a atacar, quer a defender. Tínhamos que o fazer e, por isso, estamos satisfeitos com os três pontos."

A forma como mexeu na equipa

"Tínhamos de defender muito bem a largura. Tentámos condicionar desde o início, alterámos ao intervalo e, depois, tivemos que ir refrescando a pressão porque o Vitória constrói muito bem, entra no nosso meio campo com bola e tenta criar soluções por dentro - mas é muito forte a procurar o corredor contrário. A equipa tinha que ser coletiva e taticamente muito forte a defender, caso contrário o Vitória cria espaços e ganha terreno. Fomos fazendo isso."

O Sporting-FC Porto de domingo

"Há um resultado que pode interessar mais, é normal. Mas estamos no final da primeira volta, o ano passado tínhamos sete pontos de desvantagem e acabámos por fazer a segunda volta que fizemos. É muito prematuro fazer qualquer análise que seja. O mais importante foi termos conquistado os três pontos de hoje."