Benfica fica sem número 9: RdT a caminho do Espanyol por 22 milhões

Quatrocentos e sessenta e seis minutos na Liga depois, o número 9 do Benfica abandona o clube. Raúl de Tomás vai assinar contrato com o Espanyol de Barcelona a título definitivo, avançou a SportTV.

A transferência terá ficado fechada por 22 milhões de euros. O futebolista, natural de Madrid, tem 25 anos e aterrou na Luz em troca de 20 milhões de euros. O avançado espanhol chegou no verão proveniente do Real Madrid, após empréstimo ao Rayo Vallecano.

Nos tais 466 minutos na liga portuguesa não marcou qualquer golo, mas o proprietário da camisola 9 dos encarnados marcou três golos nas restantes competições: Zenit (Liga dos Campeões), Vizela (Taça de Portugal) e Vitória de Setúbal (Taça da Liga).

O Espanyol trocou recentemente de treinador: Abelardo, ex-central do Barcelona, chegou para substituir Pablo Machín. O clube catalão segue na última posição da La Liga, com 11 pontos, a quatro do Celta de Vigo, o primeiro clube acima da linha de água.