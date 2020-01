Gripe: Vitória “não tem condições para jogar”, falou com a Liga e pediu ao Sporting para adiar. O “feedback não foi positivo”

As dores no corpo, a febre e as oscilações de suores frios são os chatos sintomas de uma gripe, que prega os mais débeis à cama, a chás e a medicamentos e, pelo menos, afeta os mais resilientes com mau-estar e fraquezas.

Um surto gripal afetou cerca de 75% do plantel do Vitória de Setúbal e, perante o cenário desta quinta-feira, o clube garantiu à Tribuna Expresso que "não tem mesmo condições de jogar" a partida do campeonato agendada para sábado, às 20h30, contra o Sporting. Apesar de a gripe não estar especificamente mencionada no Regulamento das Competições da Liga de Clubes como um "caso fortuito ou de força maior" - definição lata, abstrata e moldável a muitas coisas - para que um jogo seja adiado, o Vitória enviou um pedido à Liga de Clubes.

Tendo em conta o caráter excecional que adoentou o plantel setubalense, a entidade acedeu. Faltava, a partir daí, acertar agulhas com o Sporting e chegar a acordo quanto a uma possível nova data e hora para realizar o encontro, como estipula o artigo 46.º do regulamento.

Mas, do Sporting, o "primeiro feedback não foi positivo" devido "ao calendário das provas em que estão inseridos", resumiu o Vitória. Os dirigentes dos clubes continuam "em conversações".

Se, imaginemos, cada clube puxasse a corda do desacordo para o seu lado até se partir, as regras ditam que seria a Liga de Clubes a decidir quando será jogado o Vitória-Sporting, sendo que tal poderá acontecer "dentro das 30 horas seguintes" ao inicialmente previsto, mesmo que essa hipótese, em teoria, talvez não dê tempo suficiente para recuperar, totalmente, os jogadores setubalenses que padecem de gripe.

Repetindo, o jogo apenas não será adiado para algures nesse prazo de 30 horas caso os clubes cheguem a acordo, porque as cinco alíneas que o impedem não se verificam - entre elas, a hipótese de alguma equipa ter "de realizar um jogo oficial das competições da UEFA na semana seguinte, caso em que o jogo se realizará".

O Sporting apenas jogará contra o Basaksehir, para os dezasseis avos de final da Liga Europa, em fevereiro, e, olhando para a agenda, o problema estará no encontro seguinte do clube de Alvalade. Será contra o Benfica, sete dias volvidos, a 17 de janeiro (sexta-feira), para o qual o Sporting quererá o maior número possível de dias para recuperar os jogadores e, de facto, treinar e preparar o dérbi.

O clube não quis, para já, comentar o possível adiamento do jogo, informando que irá divulgar a sua posição oficial mais tarde, nesta quinta-feira.