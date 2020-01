Liga (não) esclarece diferendo entre Vitória de Setúbal e Sporting: “O adiamento não está em condições de ser determinado”

Ora, um rápido resumo dos acontecimentos: o Vitória tem 80% dos jogadores afetados por um surto de gripe, pediu à Liga de Clubes que o jogo de sábado, às 20h30, contra o Sporting, seja adiado, a entidade acedeu ao pedido, mas o Sporting não, porque "os calendários estão sobrecarregados e inviabilizam" um adiamento.

O que, neste caso, atira a bola da responsabilidade para a Liga, a quem, em caso de desacordo entre clubes, compete decidir se um jogo é, ou não, adiado.

Esta quinta-feira, sendo a última das partes envolvidas a reagir, publicamente, ao tema, a Liga de Clubes emitiu um esclarecimento que, no fundo, pouco esclarece - "o adiamento não está em condições de ser determinado". Ou seja, a entidade decidiu que ainda não é possível decidir se o Vitória-Sporting será adiado.

O comunicado da Liga de Clubes, na íntegra

"A Liga Portugal informa que recebeu o pedido de adiamento, remetido pelo Vitória FC, do jogo desta equipa com o Sporting CP, a contar para a jornada 16 da Liga NOS, por surto gripal no seu plantel.

O Sporting CP fez chegar à Liga Portugal a sua oposição ao adiamento.

Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado."