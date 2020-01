Pedro Proença convoca presidentes de Vitória de Setúbal e Sporting para uma reunião

Júlio Velázquez falou, publicamente, de forma direta, frontal, sem filtros e com um quê de exaltado, criticando o não adiamento do Vitória-Sporting de sábado perante o surto gripal que deixou o clube sadino apenas com quatro jogadores disponíveis e em risco de apresentar "uma equipa de merda", e o presidente da Liga de Clubes agiu.

Pedro Proença convocou Vítor Hugo Valente e Frederico Varandas, presidentes dos dois clubes, para uma reunião a realizar ainda esta sexta-feira, às 19h, na sede da Liga de Clubes em Lisboa. A informação foi confirmada à Tribuna Expresso por fontes oficiais do Sporting e Vitória.

O tema deverá ser, certamente, o hipotético adiamento do jogo agendado para as 20h30 de sábado e o estado de saúde de grande parte dos jogadores do plantel do Vitória.