Uma dupla de centrais inédita em Moreira de Cónegos

Com Pepe lesionado e Marcano castigado, Sérgio Conceição estava obrigado a mexer no centro da defesa do FC Porto, esta noite, em Moreira de Cónegos - mas não mexe em mais nada, mantendo os restantes jogadores que alinharam como titulares frente ao Sporting.

O onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Otávio, Uribe, Marega, Soares e Nakajima.

Os suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Manafá, Sérgio Oliveira, Fábio Silva, Luis Díaz, Aboubakar e Romário Baró.

O onze do Moreirense: Pasinato, João Aurélio, Rosic, Iago, Abdu, Filipe Soares, Fábio Pacheco, Alex Soares, Luís Machado, Fábio Abreu e Pedro Nuno.

Os suplentes do Moreirense: Trigueira, D’Alberto, Nenê, Texeira, Bilel, Mané e Halliche.

