Julio Velásquez: “É uma vergonha que se tenha jogado este jogo. Temos 12 jogadores de cama”

A semana complicada do Vitória de Setúbal

"Tenho de dizer que é uma vergonha que se tenha jogado este jogo. Pusemos em risco os jogadores. Tenho 12 jogadores na cama, mas para bem da Liga penso que o Vitória fez muito mais do que alguns. Para mim não é uma derrota, é uma vitória. Sinto-me muito orgulhoso da equipa, dos adeptos. Muito obrigado à equipa pela personalidade, pelo compromisso e trabalho e temos de lembrar como ficaria a equipa se estivesse em condições".

A equipa pensou em faltar ao jogo?

"Nunca pensámos nisso. Somos profissionais e responsáveis. Queremos representar a Liga da melhor maneira possível. A situação é surrealista, absurda. Parecia-me fazer sentido que um médico do Vitória, juntamente com um médico da Liga, fizessem a avaliação. Agora, um médico do Sporting? É como se um médico da Sampdoria examinasse jogadores do Milan, ou um médico do Benfica examinasse jogadores do Porto. Fico assombrado pelo balneário que tenho, pelo compromisso que tivemos. Melhor resposta era impossível".