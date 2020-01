O regresso de Battaglia, perante uma equipa remediada

Se o Sporting se pode queixar da falta de Renan e Acuna, lesionados, e Doumbia, castigado, bem pior está o Vitória de Setúbal, que ficou sem a maioria dos habituais titulares para o jogo desta noite, em Setúbal, devido a um surto gripal que afetou o plantel, e só conta com 16 convocados.

O onze do Sporting: Maximiano, Ristovski, Coates, Mathieu, Borja, Battaglia, Bruno Fernandes, Wendel, Bolasie, Vietto e Luiz Phellype.

Os suplentes do Sporting: Diogo Sousa, Tiago Ilori, Eduardo, Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jesé e Pedro Mendes.

O onze do Vitória de Setúbal: Milton Raphael, Mano, João Meira, Pirri, André Sousa, Leandro Vilela, Éber Bessa, Carlinhos, Zequinha, Mathiola e Guedes.

Os suplentes do Vitória de Setúbal: Valido, João Serrão, Mansilla, Bruno Langa e Leonardo Chão.

Recorde-se que o Sporting é 4º classificado, com 26 pontos - menos um do que o Famalicão (que ainda não jogou), menos 15 do que o FC Porto e menos 19 do que o líder Benfica (os rivais já disputaram a 16ª jornada) -, enquanto o Vitória de Setúbal é 8º, com 19 pontos.

