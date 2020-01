Presidente do Vitória de Setúbal critica “atitude prepotente e de má educação” de Varandas e anuncia corte de relações com o Sporting

O desentendimento entre Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, e Frederico Varandas, presidente do Sporting, já tinha sido notório durante o jogo entre ambas as equipas, este sábado, no camarote presidencial no Bonfim, mas a discussão terá mesmo consequências, segundo o líder sadino.

"A proposta do Sporting não foi digna, a atitude do Sporting e do seu presidente, em vir ganhar três pontinhos contra estes jogadores, não é digna do futebol", começou por dizer Vítor Hugo Valente. "Estes jogadores fizeram de tudo, tememos pelas condições deles para o próximo jogo. Como se isto não bastasse, a atitude prepotente e de má educação do senhor presidente do Sporting, que se apresentou no camarote de forma provocadora, que me fez dizer-lhe na cara tudo o que tinha de ouvir. A partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver, não mantemos relações institucionais com o Sporting. Envergonha o futebol e a instituição do Sporting", anunciou o presidente do Vitória.

"Disse-lhe o que tinha de dizer, ele sabe. A altercação foi a defesa da honra deste clube e desta cidade. Quem nos trata assim aqui é 'persona non grata'", acrescentou, guardando elogios para os jogadores da equipa.



"Este clube nunca irá esquecê-los, disse-lhes isso no balneário. Uma palavra também para os adeptos, pela forma como perceberam que estes jogadores prontamente se disponibilizaram para jogar. Saímos daqui como vencedores", concluiu.