Ricardo Soares: "Entrámos muito bem, muito fortes. Tentámos tudo para pontuar"

A derrota

"Entrámos muito bem, muito fortes e fizemos um golo. Logo a seguir o Pedro Nuno podia fazer o 2-0, ainda tivemos um golo anulado. Fizemos 25, 30 minutos muito fortes. Depois, o Porto, com a sua qualidade, colocou-nos numa linha mais atrasada. Não queríamos baixar o bloco mas a qualidade do adversário obrigou-nos a isso e acabámos por sofrer. O Porto não precisa de muito para virar, mas reagimos bem. Fizemos o 2-2 e foi uma excelente 1ª parte da minha equipa, com um resultado justo ao intervalo [2-2] mas se estivéssemos a vencer não era descabido".

O que faltou para vencer

"Fisicamente não fomos capazes de manter a agressividade, face ao desgaste na 1ª parte. Faltou-nos frescura física. Ainda tentámos, com dois avançados, para pressionarmos mais à frente e tentar o empate, mas depois sofremos numa transição. Tentámos tudo para pontuar, mas foi difícil jogar contra este Porto, que foi um vencedor justo, teve capacidade de aguentar e nós não conseguimos a intensidade que era precisa".