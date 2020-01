Sérgio Conceição: "O que foi fundamental foi a atitude. Não entrámos bem, houve alguma desconcentração inexplicável"

A vitória

"O que foi fundamental foi a atitude. Não entrámos bem, houve alguma desconcentração, inexplicável, pois preparamos os jogos sempre de forma igual. Depois assumimos o jogo, mais agressivos e fizemos dois golos. Depois tivemos outro golo, caricato, sofrido, o que podia, em termos emocionais, mexer com o grupo. Mas isso não aconteceu, porque temos gente de carácter que sabe o que quer e fomos à procura do resultado. Os golos foram surgindo contra um Moreirense bem organizado e a sair de forma interessante. Mas nós estivemos muito mais concentrados, eles não tiveram nenhuma ocasião na segunda parte. Foi um jogo difícil e uma vitória justa."

Regresso às vitórias em Moreira de Cónegos, para a Liga, cinco anos depois

"Não tinha importância quebrar essa barreira, a história é história. O importante era escrever uma nova história e ganhar, contra uma equipa bem organizada."

As substituições

"Pensei no corredor central ter alguém como o Otávio [daí a entrada de Luis Diaz]. Depois a entrada do Fábio [Silva] para jogar atrás do Tiquinho e depois do Manafá, porque o Bilel desequilibra com facilidade e o Corona tinha amarelo."

A estreia da dupla de centrais Mbemba e Diogo Leite

"Nunca é fácil entrar e jogar e ter as rotinas que só o jogo nos dá. Eles treinam muito bem e hoje deram uma resposta interessante, num jogo muito difícil. O Fábio Abreu era um jogador difícil de marcar e o Moreirense tentou explorar a falta de rotinas, mas preparámos isso ao pormenor."