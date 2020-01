Silas: “Não acho que o Vitória tenha apresentado uma equipa de merda”

Réplica do Vitória de Setúbal, mesmo com ausências

"Acho que o próprio jogo responde sobre isso. Viram como os jogadores do Vitória correram, isso já diz do que foi o jogo. Senti dificuldades. Em momento algum senti facilidades do Vitória. Só na 1ª parte, mas porque fizemos coisas que depois na 2ª parte não fizemos. Não senti o Vitória fragilizado, muito pelo contrário. Aliás, não acho mesmo que o Vitória tenha apresentado uma equipa de merda [Silas refere-se às palavras de Julio Velásquez antes do jogo, que disse que não queria "fazer uma figura de merda"]".

Exibição do Sporting

"Penso que na 1.ª parte, só não foram os primeiros 25 minutos, penso que controlámos o resto. Na 2.ª parte tivemos uma oportunidade para fazer marcar, fizemos confusão entre o passe curto e o passe lento, algo que eu tinha pedido no intervalo, que era fazermos mais passe curto. É diferente e nós não percebemos isso. Depois, o Vitória começou a acreditar, tem bons jogadores e fez um bom jogo. Os jogadores que jogaram têm todos muita experiência, portanto acabaram por acreditar e fazer uma boa 2.ª parte e nós, consequentemente, passámos por algumas dificuldades. Penso que mais por demérito nosso do que mérito do Vitória. Depois, acabámos por matar o jogo, uma vez mais, por um grande jogador."

Bruno Fernandes vai sair? Vai jogar contra o Benfica?

"Não posso assegurar nenhuma dessas coisas porque não sei. Já estou a pensar no jogo com o Benfica e estou a pensar usá-lo."

O afastamento de Coates do dérbi e a ausência de Acuña

"O Acuña é muito simples: tinha uma pequena mialgia e quatro cartões amarelos. Nada do que se disse foi verdade [discussão com Hugo Viana]. Desconfiávamos que se o Acuña jogasse aqui não jogava para a semana. O único que também estava nessa condição era o Sebastián e não vai jogar para a semana. Naturalmente que pensei no cartão, sei como é que o Marcos [Acuña] é, os jogadores do Vitória também sabem, vive muito o jogo, e mesmo que não tivesse a mialgia não iria jogar. O Sebastián já sabemos que não vai jogar, temos mais jogadores, mas preferíamos ter todos."

A lesão de Vietto e o dérbi que se aproxima

"Não sei, ainda tem tempo para recuperar."

Jogadores sentiram a derrota no clássico com o FC Porto?

"Senti que jogaram bem. Jogaremos sempre para ganhar, seja contra quem for. Depois, durante a semana não senti que estivessem cabisbaixos e a prova disso mesmo foi a primeira parte que fizemos. Quando começámos a facilitar, foi quando sentimos dificuldades."