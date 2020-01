“Aqui só joga quem jogar com as ideias do mister”, disse Paulinho. “Este placar é feio e este é um momento chato”, disse Soares

Paulo Oliveira / DPI / NurPhoto via Getty Images

Paulinho (Braga)

“É uma vitória muito boa num estádio difícil, candidato ao título. Estamos felizes mas são apenas mais três pontos. Mas é motivador. Temos uma ideia e o mister deixa isso bem claro: só joga quem jogar com as ideias dele. Atitude, personalidade e saímos por cima. O mister veio com uma ideia diferente que rapidamente assimilámos. Temos de agradecer aos adeptos por isto”.

Soares (FC Porto)

“Saímos tristes daqui. Não merecíamos este resultado. Perdemos dois penáltis (tive a infelicidade de perder um), mas levamos daqui o espírito. Pá, não temos de falar. Agora, é treinar e trabalhar mais e ver o que acontece. Este placar é feio e este é um momento chato. Não quero criticar o Braga, mas merecíamos mais. Acho que todo o mundo pode contar connosco, porque vamos dar tudo ao final”