Rúben Amorim: "Tenho um bichinho a dizer-me que isto muda de um dia para o outro. Há muita gente à espera da minha primeira derrota"

A expulsão de Bolasie

"O grupo está de parabéns, os jogadores fizeram um excelente jogo, é importante que o Braga esteja em finais e tenha estas vitórias consecutivas. O Braga teve o controlo do jogo, à exceção dos últimos 15 minutos da primeira parte, em que perdemos a pressão no meio. Mas, quem viu o jogo, viu um Braga superior ao Sporting. A expulsão tornou mais difícil encontrar espaço ao meio, tentamos o Galeno e o Trincão, foi difícil, mas não há dúvida que o Braga foi superior contra 11 e contra 10. É uma vitória justa."

Está aqui um bichinho na cabeça a dizer-me que isto muda de um dia para o outro. Há muita gente à espera da minha primeira derrota, eu vou tentando adiar. Quem anda no futebol há muito tempo consegue lidar com isso de forma saudável, é o que faço, estou preparado para tudo. Mas, no que depender de mim e dos jogadores, vamos adiar esse problema."

Tem preferências pelo adversário na final?

"Não tenho preferência, a minha preferência é estar na final. São duas excelentes equipas, de grande qualidade, qualquer adversário será mutio forte no sábado.

Defrontar o FC Porto nunca é uma vantagem, é sempre muito difícil, da mesma forma que é o Vitória. O FC Porto é sempre um claro favorito, com o Vitória, traria outra coisa para o psicológico da equipa e dos adeptos. Vamos esperar para ver."

Os extremos que tem

"Senti o Trincão um pouco cansado no fim do jogo do Dragão, é um rapaz que ainda não sabe gerir os ritmos em que jogo. Tentámos utilizar o Galeno bem mais aberto e criou muitos problemas, apanhou-se muitas vezes no um para um. Definiu mal, mas criou muitas oportunidades. O Ricardo Horta nem sempre é o mais vistoso, nem sempre faz o melhor para ele, mas sou fã do Ricardo."

Quatro jogos, quatro vitórias

"Não podia escolher melhor. Mas acho que a equipa merece, jogou muito bem em todos os jogos."

O sete golos de Paulinho neste período

"É um jogador com muita qualidade, já tinha golos, mas a nossa forma de jogar ajuda-o. É um jogador forte no apoio frontal, nas ruturas curtas é bastante inteligente e, com tantos cruzamentos para a área... O nosso foco até tem sido mais nos aspetos defensivos, no ataque vivemos da nossa organização. Dependemos muito do talento deles e os jogadores têm dado muita qualidade ao sistema."

O Braga tem melhor equipa que o Sporting?

"Fazemos o nosso trabalho, temos jogadores que já passaram pelos grandes e, por uma ou outra coisa, não conseguiram vingar, mas ainda vão a tempo. Hoje fomos melhores que o Sporting e não se pode comparar o resto. O importante era sermos melhores que o Sporting hoje e fomos claramente."

Mathieu foi ao balneário do Braga

"Queria realçar a atitude do Mathieu, que foi ao nosso balneário, puxou pelo Esgaio e pediu desculpas ao jogador. Ver um jogador desta categoria realça a sua qualidade e do clube dele. Isso é que se deve realçar."