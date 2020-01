A grande dúvida na equipa do FC Porto era saber em que estado estaria Danilo, o médio do FC Porto que se encontrava a recuperar de lesão. Pois bem, incógnita resolvida: o comendador vai a jogo, alinhado ao lado de Sérgio Oliveira e Otávio, com Díaz, Marega e Soares, presumivelmente, na frente de ataque.

Aqui estão as equipas que entrarão em campo, às 19h45, para disputar a final da Taça da Liga.

SC Braga: Matheus; Tormena, Bruno Viana e Raul Silva; Esgaio, Fransérgio, Palhinha e Sequeira; Ricardo Horta, Paulinho e Galeno.

FC Porto: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Danilo e Sérgio Oliveira; Luis Díaz, Otávio e Marega; Soares.

Acompanhe a final da Taça da Liga, em direto, AQUI, na Tribuna Expresso, a partir das 19h45.