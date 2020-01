Mário Nunes, adjunto de Vítor Oliveira: "Tentámos dificultar ao máximo a vida do FC Porto, na primeira parte, quase que conseguimos a 100%"

A chave do jogo

"Na forma como não entrámos na segunda parte. Na primeira estivemos muito bem em termos defensivos, em ofensivos, íamos aproveitando os espaços que o FC Porto nos ia deixando e, inclusivamente, numa delas, conseguimos adiantar-nos no marcado. Depois, inexplicavelmente, no minuto seguinte, pela forma como perdemos a bola no meio campo e virámos as costas na marcação do livre, permitimos que tirassem um cruzamento e sofremos um golo."

A entrada de Romário

"Tentar aproveitar a capacidade de explosão do Romário e tentar aproveitar as costas da linha defensiva. Mas, a partir do momento em que os deixamos ficar em vantagem no marcador, ficou mais complicado, mais ainda quando ficámos com 10 jogadores. Foi mais um erro individual, a somar a muitos outros."

Erros vêm de dores de crescimento de uma equipa jovem?

"Não diria, porque já levamos muitos meses a trabalhar juntos, há muito treino e jogo. Temos de ter em consideração que não jogámos contra um adversário qualquer. Tentámos dificultar ao máximo a vida do FC Porto, na primeira parte, quase que o conseguimos a 100%, mas, na segunda parte, estivemos longe disso."