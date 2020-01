Fábio Coentrão apresentou-se em Tribunal como “um jogador de futebol reformado”. Mas “claro que não é verdade”

Era capitão e já nem jogava como defesa, mas sim como uma espécie de número 10, a distribuir passes e a ser um íman de tudo o que era futebol atacante do Rio Ave. Da última vez que o vimos jogar, em 2018/19, Fábio Coentrão era assim.

E, esta quarta-feira, de repente, essa parecia ser a última versão vista de Fábio Coentrão, o futebolista, porque falou, por videoconferência, no Tribunal de Monsanto, para ser ouvido no âmbito do caso do ataque à Academia de Alcochete e apresentou-se como um ex-futebolista: ao ser questionado pela profissão, respondeu que era "um jogador de futebol reformado".

Dito pelo próprio, só poderia ser interpretado como sendo verdade. E eis que, passados seis meses de inatividade nos relvados, aos 31 anos, e numa altura em que estava a ser associado ao Bolonha, parecia que Fábio Coentrão estava a ceder ao velho cliché das botas penduradas, com a Renascença a anunciar a retirada do futebolista. Só que não.

Contactado pela Tribuna Expresso, o internacional português garantiu que está "pronto para abraçar um novo projeto" e, questionado sobre a veracidade das afirmações proferidas em Tribunal, disse: "Claro que não estou reformado".